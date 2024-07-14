Трамп поблагодарил сторонников и пообещал "бороться со злом" после покушения

Экс-лидер США Дональд Трамп поблагодарил сторонников за поддержку после покушения во время митинга в Пенсильвании. Он подтвердил, что примет участие в съезде Республиканской партии в штате Висконсин, где ожидается его официальное утверждение как кандидата от партии на ноябрьских выборах президента США.

"Спасибо всем за ваши мысли и молитвы, ведь только Бог предотвратил немыслимое... В этот момент как никогда важно, чтобы мы сплотились и показали свой истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить", — написал политик в собственной социальной сети Truth Social.

Бывший хозяин Белого дома пообещал, что не будет бояться и останется твёрдым в вере и непоколебимым перед "лицом зла". Кроме того, Трамп заявил, что "его любовь обращена" к жертвам нападения и их близким.