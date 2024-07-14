Трамп поблагодарил сторонников и пообещал "бороться со злом" после покушения
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Экс-лидер США Дональд Трамп поблагодарил сторонников за поддержку после покушения во время митинга в Пенсильвании. Он подтвердил, что примет участие в съезде Республиканской партии в штате Висконсин, где ожидается его официальное утверждение как кандидата от партии на ноябрьских выборах президента США.
"Спасибо всем за ваши мысли и молитвы, ведь только Бог предотвратил немыслимое... В этот момент как никогда важно, чтобы мы сплотились и показали свой истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить", — написал политик в собственной социальной сети Truth Social.
Бывший хозяин Белого дома пообещал, что не будет бояться и останется твёрдым в вере и непоколебимым перед "лицом зла". Кроме того, Трамп заявил, что "его любовь обращена" к жертвам нападения и их близким.
"Мы молимся о выздоровлении тех, кто был ранен, и храним в наших сердцах память о гражданине, который был так жестоко убит", — добавил экс-президент Штатов.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Пуля задела ухо политика, он выжил, однако погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Преступника ликвидировали. В правоохранительных органах заявили, что не были в курсе о планах стрелявшего, и он, по всей видимости, действовал один. В Кремле уже прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.