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14 июля, 13:32

Трамп поблагодарил сторонников и пообещал "бороться со злом" после покушения

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Экс-лидер США Дональд Трамп поблагодарил сторонников за поддержку после покушения во время митинга в Пенсильвании. Он подтвердил, что примет участие в съезде Республиканской партии в штате Висконсин, где ожидается его официальное утверждение как кандидата от партии на ноябрьских выборах президента США.

"Спасибо всем за ваши мысли и молитвы, ведь только Бог предотвратил немыслимое... В этот момент как никогда важно, чтобы мы сплотились и показали свой истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить", — написал политик в собственной социальной сети Truth Social.

Бывший хозяин Белого дома пообещал, что не будет бояться и останется твёрдым в вере и непоколебимым перед "лицом зла". Кроме того, Трамп заявил, что "его любовь обращена" к жертвам нападения и их близким.

"Мы молимся о выздоровлении тех, кто был ранен, и храним в наших сердцах память о гражданине, который был так жестоко убит", — добавил экс-президент Штатов.

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Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Пуля задела ухо политика, он выжил, однако погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Преступника ликвидировали. В правоохранительных органах заявили, что не были в курсе о планах стрелявшего, и он, по всей видимости, действовал один. В Кремле уже прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.

Матвей Константинов
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