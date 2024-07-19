Пелоси уверена, что Байдена реально убедить выйти из президентской гонки
WP: Пелоси заявила, что Байдена реально убедить выйти из президентской гонки
Экс-спикер Палаты представителей США от Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что главу Белого дома Джо Байдена реально убедить отказаться от участия в президентской гонке. Об этом сообщила газета The Washington Post, сославшись на источники в Демпартии.
"Пелоси сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки на фоне серьёзных сомнений в том, что он сможет победить", — пишет издание.
При этом помощники Пелоси отказались комментировать её беседы с главой Белого дома, заявив, что журналисты "подогревают истерию" по поводу её разговоров с Байденом.
Ранее Пелоси предсказала Байдену поражение на выборах. В приватной беседе она выразила опасения, что президент США и вовсе может уничтожить шансы демократов на победу на выборах в Палату представителей, если будет баллотироваться на второй срок.
Напомним, дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов главы Белого дома произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят Байдена отказаться от участия в выборах. Ранее стало известно, что у американского лидера подтвердился коронавирус, болезнь протекает в лёгкой форме. Впрочем, по мнению политолога, Байден таким способом может пытаться вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение. В то же время СМИ сообщают, что совсем скоро политик снимет свою кандидатуру с выборов.
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