Пелоси уверена, что Байдена реально убедить выйти из президентской гонки

Экс-спикер Палаты представителей США от Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что главу Белого дома Джо Байдена реально убедить отказаться от участия в президентской гонке. Об этом сообщила газета The Washington Post, сославшись на источники в Демпартии.

"Пелоси сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки на фоне серьёзных сомнений в том, что он сможет победить", — пишет издание.

При этом помощники Пелоси отказались комментировать её беседы с главой Белого дома, заявив, что журналисты "подогревают истерию" по поводу её разговоров с Байденом.