Брат подорвавшего авто военного в Москве заявил об ошибке
Брат подорвавшего авто в Москве заявил, что на фото в СМИ не его родственник
На первом фото человек, которого приняли за преступника Евгения Серебрякова. На втором фото — Евгений Серебряков. Обложка © Коллаж Life.ru
Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля военного в Москве заявил об ошибке. По его словам, на опубликованном рядом СМИ фото изобразит не его родственник, а совершенно незнакомый ему человек.
"Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведён, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата", — рассказал мужчина в беседе с РИА "Новости".
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. В соцсетях его имя написано на украинском языке. В скором времени он будет отправлен из Турции в Россию.