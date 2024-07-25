Брат подорвавшего авто военного в Москве заявил об ошибке

Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля военного в Москве заявил об ошибке. По его словам, на опубликованном рядом СМИ фото изобразит не его родственник, а совершенно незнакомый ему человек.

"Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведён, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата", — рассказал мужчина в беседе с РИА "Новости".