Знакомый подрывника машины в Москве назвал его душой компании

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве никогда не был конфликтным человеком. Об этом заявил его знакомый, назвавший Евгения Серебрякова общительным и ответственным.

Знакомый подрывника машины в Москве назвал его общительным и ответственным человеком. Видео © 360.ru

"Довольно общительный парень, никому никогда не грубил, всегда поддерживал. Душа компании <…> Ответственный", — описал его мужчина в беседе с 360.ru.