Знакомый подрывника машины в Москве назвал его душой компании
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве никогда не был конфликтным человеком. Об этом заявил его знакомый, назвавший Евгения Серебрякова общительным и ответственным.
Знакомый подрывника машины в Москве назвал его общительным и ответственным человеком. Видео © 360.ru
"Довольно общительный парень, никому никогда не грубил, всегда поддерживал. Душа компании <…> Ответственный", — описал его мужчина в беседе с 360.ru.
Кроме того, он упомянул, что в семье Серебрякова никогда на его памяти не случались конфликты и недопонимания.
Ранее Life.ru сообщал, что сам подрывник во время службы в греко-католической церкви рассказывал всем, что является сиротой из Прибалтики.
Напомним, утром 24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент во внедорожник сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он всё равно смог самостоятельно оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который, как оказалось, покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За взрыв ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины.
Telegram / Следком