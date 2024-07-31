Мария Захарова назвала чудовищными цинизм и продажность чиновников МОК
Откровенный цинизм чиновников Международного олимпийского комитета (МОК), купленных Западом, поражает своей чудовищностью. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала ответ представителя МОК Марка Адамса на просьбу палестинцев отстранить Израиль от Олимпийских игр в Париже.
Представителя МИД РФ смутил ответ Адамса, который заявил, что дисквалификация израильтян невозможна, так как на данный момент "в мире происходит от 20 до 30 войн", и если бы выслушивались жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Играх. Кроме того, он подчеркнул, что МОК "уходит от политики". На это Мария Захарова привела в пример ряд исторических фактов, когда такие государства, как Индонезия, КНДР, Афганистан и Гватемала отстранялись от ОИ.
"После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта", — заявила дипломат.
Со слов Захаровой, МОК готов закрыть глаза на конфликт, в котором либеральные демократии "уничтожают себе не подобных". Однако крайне негативно реагируют, если это противоречит их интересам, и вводят санкции. Кроме того, она отметила, что недопущение России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже — вопиющий случай политики расовой дискриминации и двойных стандартов. Очевидно, что таким образом МОК делит участвующих на ОИ по национальному признаку.
Напомним, в олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. При этом им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких дискриминационных условиях, такое же решение приняли лучники, борцы и многие другие спортсмены. Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся по 11 августа.
Telegram / МИД России