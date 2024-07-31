Мария Захарова назвала чудовищными цинизм и продажность чиновников МОК

Откровенный цинизм чиновников Международного олимпийского комитета (МОК), купленных Западом, поражает своей чудовищностью. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала ответ представителя МОК Марка Адамса на просьбу палестинцев отстранить Израиль от Олимпийских игр в Париже.

Представителя МИД РФ смутил ответ Адамса, который заявил, что дисквалификация израильтян невозможна, так как на данный момент "в мире происходит от 20 до 30 войн", и если бы выслушивались жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Играх. Кроме того, он подчеркнул, что МОК "уходит от политики". На это Мария Захарова привела в пример ряд исторических фактов, когда такие государства, как Индонезия, КНДР, Афганистан и Гватемала отстранялись от ОИ.

"После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта", — заявила дипломат.