"Я иду за тобой": Маск пообещал избить Мадуро и отвезти его в Гуантанамо на осле
Маск пообещал после поединка отвезти Мадуро в Гуантанамо на осле
Илон Маск и Николас Мадуро. Обложка © ТАСС / EPA / MADE NAGI, Rayner Pena
Американский предприниматель Илон Маск после вызова президента Венесуэлы Николаса Мадуро на поединок заявил, что отправит его "в Гуантанамо на Кубе на осле". Об этом он заявил в социальной сети X.
"Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо (лагерь для лиц, задержанных властями США в различных странах в ходе "войны с терроризмом". — Прим. Life.ru) на осле", — написал Маск.
Конфликт между Мадуро и Маском разгорелся в X. Владелец соцсети назвал венесуэльского лидера "диктатором" и обвинил в фальсификации выборов. В ответ Мадуро назвал миллиардера своим заклятым врагом и заявил, что тот хочет вторгнуться в Венесуэлу. Свою речь он закончил предложением Маску подраться.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. Пострадали десятки военных, задержано более тысячи протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргентины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.