"Я иду за тобой": Маск пообещал избить Мадуро и отвезти его в Гуантанамо на осле

Американский предприниматель Илон Маск после вызова президента Венесуэлы Николаса Мадуро на поединок заявил, что отправит его "в Гуантанамо на Кубе на осле". Об этом он заявил в социальной сети X.

"Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо (лагерь для лиц, задержанных властями США в различных странах в ходе "войны с терроризмом". — Прим. Life.ru) на осле", — написал Маск.