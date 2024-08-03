Стало известно об элитной московской квартире арестованного сенатора Савельева

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный накануне по обвинению в организации убийства, прописан в Москве — в шестикомнатной квартире площадью 247 кв. метров на Пречистенской набережной. Как узнал ТАСС, владеют элитным жильём двое детей сенатора.

В декларации о доходах сенатора за 2021 год есть эта элитная квартира, подаренная детям. Она находится в пользовании у самого сенатора, его жены и несовершеннолетнего ребёнка. Кадастровая стоимость жилья — 242 764 265 рублей. Сенатор приобрел её и передал детям чуть более 12 лет назад.