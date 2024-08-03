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3 августа, 05:33

Стало известно об элитной московской квартире арестованного сенатора Савельева

Сенатор Савельев прописан в квартире в центре Москвы, у своих детей

Сенатор Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Сенатор Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный накануне по обвинению в организации убийства, прописан в Москве — в шестикомнатной квартире площадью 247 кв. метров на Пречистенской набережной. Как узнал ТАСС, владеют элитным жильём двое детей сенатора.

В декларации о доходах сенатора за 2021 год есть эта элитная квартира, подаренная детям. Она находится в пользовании у самого сенатора, его жены и несовершеннолетнего ребёнка. Кадастровая стоимость жилья — 242 764 265 рублей. Сенатор приобрел её и передал детям чуть более 12 лет назад.

Домик в Англии, квартира на Пречистенке: Почему сенатора Савельева подозревают в заказном убийстве за долг в 1,5 млн рублей
Домик в Англии, квартира на Пречистенке: Почему сенатора Савельева подозревают в заказном убийстве за долг в 1,5 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал и о другой недвижимости Савельева: так, в его собственности числился домик в Британии площадью около 500 квадратов, семь участков общей площадью 15,6 гектара, внушительных размеров имение площадью более 1,3 тысячи кв. метров, квартиры (одна из них как раз в районе Пречистенки), коллекция нежилых помещений, банька, сторожка и дом для гостей.

Напомним, парламентария Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации и лишили неприкосновенности прямо по ходу заседания. Оказалось, что сенатора подозревают в организации убийства бизнес-партнёра. Савельеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. Однако он вину отрицает.

Заметно нервничал: Савельев засветился в прямой трансляции за несколько минут до задержания
Заметно нервничал: Савельев засветился в прямой трансляции за несколько минут до задержания
Александра Вишнякова
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