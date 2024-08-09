Бакальчук оценила Wildberries в $10 млрд на момент слияния с Russ
Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук
Глава известного маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила, что её супруг Владислав перехотел заниматься бизнес-делами после пожара, который произошёл в Шушарах. Там, 13 января, сгорел целый склад интернет-магазина. Об этом она рассказала в большой интервью РБК.
По словам Бакальчук, муж перестал принимать решения, которые касались слияния Wildberries и Russ ещё в феврале текущего года. Всеми стратегическими моментами занималась исключительно Татьяна.
"Решение, например, самим строить склады — это была моя история, выход в другие страны — тоже моя. Владислав, честно говоря, после Шушар как-то будто растерялся. В какой-то момент он сказал, что вообще в принципе не хочет больше заниматься бизнесом", — рассказала миллиардерша.
Бакальчук объяснила, что после того, как она приняла полноценное решение об объединении — сразу сообщила об этом супругу и только тогда "он начал уже принимать какое-то участие в переговорах". Кстати, изначально у Владислава было сильное недоверие к оценке бизнеса Russ, поэтому Б1 даже публично подтвердило свою оценку предприятия в 460–500 млрд руб.
Глава Wildberries также рассказала, что маркетплейс на момент объединения оценили в $10 млрд. Именно поэтому было принято решение о совмещении интернет-магазина с Russ. По словам Бакальчук, общая сумма выплат селлерам после пожара составила 34,9 млрд руб.
Напомним, что после страшного пожара на складе Wildberries СК завёл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Оказалось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. Одной из версий пожара считается поджог из мести за пострадавшего. Ущерб, предварительно, оценили в 17 миллиардов рублей. После инцидента во всех московских офисах компании прошли обыски.