Бакальчук оценила Wildberries в $10 млрд на момент слияния с Russ

Глава известного маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила, что её супруг Владислав перехотел заниматься бизнес-делами после пожара, который произошёл в Шушарах. Там, 13 января, сгорел целый склад интернет-магазина. Об этом она рассказала в большой интервью РБК.

По словам Бакальчук, муж перестал принимать решения, которые касались слияния Wildberries и Russ ещё в феврале текущего года. Всеми стратегическими моментами занималась исключительно Татьяна.

"Решение, например, самим строить склады — это была моя история, выход в другие страны — тоже моя. Владислав, честно говоря, после Шушар как-то будто растерялся. В какой-то момент он сказал, что вообще в принципе не хочет больше заниматься бизнесом", — рассказала миллиардерша.

Бакальчук объяснила, что после того, как она приняла полноценное решение об объединении — сразу сообщила об этом супругу и только тогда "он начал уже принимать какое-то участие в переговорах". Кстати, изначально у Владислава было сильное недоверие к оценке бизнеса Russ, поэтому Б1 даже публично подтвердило свою оценку предприятия в 460–500 млрд руб.