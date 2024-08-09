Байден направил Зурабишвили письмо и наябедничал на парламент Грузии

Президент Штатов Джо Байден отправил президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо, в котором сообщил о том, насколько он разочарован "антидемократическими действиями" парламента страны, принявшего закон об иностранных агентах. Об этом грузинский политик заявила в социальных сетях. Письмо американского лидера составлено к 16-й годовщине старта боевых действий в Южной Осетии, во время которых армия России защитила республику от вторжения и отбросила армию Грузии.