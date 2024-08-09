Байден направил Зурабишвили письмо и наябедничал на парламент Грузии
Зурабишвили: Байден заявил о разочаровании в действиях парламента Грузии
Президент Штатов Джо Байден отправил президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо, в котором сообщил о том, насколько он разочарован "антидемократическими действиями" парламента страны, принявшего закон об иностранных агентах. Об этом грузинский политик заявила в социальных сетях. Письмо американского лидера составлено к 16-й годовщине старта боевых действий в Южной Осетии, во время которых армия России защитила республику от вторжения и отбросила армию Грузии.
Байден в тексте отметил волю грузинского народа, который продолжает выражать своё евроатлантическое стремление.
"Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюзе и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии", — написал американский лидер.
Напомним, что после принятия закона об иностранных агентах отношения между Грузией и Западом начали заметно ухудшаться. Президент республики даже наложила на проект вето, но его преодолели в парламенте. После такого в Штатах пообещали пересмотреть отношения с Тбилиси, а ЕС указал на то, что у Грузии будут проблемы с вступлением в союз из-за "разногласий в ценностях". Впоследствии Вашингтон заморозил помощь государству и поставил на паузу процесс его интеграции в Евросоюз. 31 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о заморозке ещё одной программы помощи Грузии на 95 миллионов долларов.
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