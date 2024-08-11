Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:15

"Проигрывает войну": Зеленский от отчаяния решил атаковать Курскую область, заявили в Британии

The Times: Атака на Курскую область является самой рискованной идеей Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Атака на Курскую область является самой рискованной идеей Владимира Зеленского с самого начала конфликта. Он долгое время уговаривал военачальников пойти на этот шаг, чтобы не казаться беспомощным в глазах зарубежных спонсоров, пишет газета The Times.

Данный прорыв не позволит Украине переломить ход боевых действий в свою сторону, приведя лишь к решению "ограниченной цели". Причём командование ВСУ настороженно относилось к этой затеи. Более того, Вашингтон не давал разрешения на данную операцию.

"Учитывая проблемы Украины с кадрами и ресурсами, они [командование ВСУ] колебались. Но Зеленский отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну", — указывается в материале.

На Западе заявили о тяжелейших потерях ВСУ в Курской области
На Западе заявили о тяжелейших потерях ВСУ в Курской области

Напомним, в приграничных районах России идут активные бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции, Росгвардия разыскивает украинских боевиков. Всего за время боёв в приграничье противник потерял до 1350 солдат и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Кроме того, от действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров