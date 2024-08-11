"Проигрывает войну": Зеленский от отчаяния решил атаковать Курскую область, заявили в Британии
The Times: Атака на Курскую область является самой рискованной идеей Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Атака на Курскую область является самой рискованной идеей Владимира Зеленского с самого начала конфликта. Он долгое время уговаривал военачальников пойти на этот шаг, чтобы не казаться беспомощным в глазах зарубежных спонсоров, пишет газета The Times.
Данный прорыв не позволит Украине переломить ход боевых действий в свою сторону, приведя лишь к решению "ограниченной цели". Причём командование ВСУ настороженно относилось к этой затеи. Более того, Вашингтон не давал разрешения на данную операцию.
"Учитывая проблемы Украины с кадрами и ресурсами, они [командование ВСУ] колебались. Но Зеленский отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну", — указывается в материале.
Напомним, в приграничных районах России идут активные бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции, Росгвардия разыскивает украинских боевиков. Всего за время боёв в приграничье противник потерял до 1350 солдат и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Кроме того, от действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.