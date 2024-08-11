"Проигрывает войну": Зеленский от отчаяния решил атаковать Курскую область, заявили в Британии

Атака на Курскую область является самой рискованной идеей Владимира Зеленского с самого начала конфликта. Он долгое время уговаривал военачальников пойти на этот шаг, чтобы не казаться беспомощным в глазах зарубежных спонсоров, пишет газета The Times.

Данный прорыв не позволит Украине переломить ход боевых действий в свою сторону, приведя лишь к решению "ограниченной цели". Причём командование ВСУ настороженно относилось к этой затеи. Более того, Вашингтон не давал разрешения на данную операцию.