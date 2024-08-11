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11 августа, 15:00

"Ахмат" приступил к уничтожению FPV-дронами бронетехники ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" направил в Курскую область беспилотники для активной борьбы с ВСУ. Об этом РИА "Новости" рассказал боец подразделения с позывным "Псих". Он отметил, что сейчас в районе скопилось много вражеской техники, к уничтожению которой уже приступили.

"Вот эти штучки (FPV-дроны – Прим. Life.ru) помогают нам с этим справляться… Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена", — сказал боец.

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В приграничных районах РФ идут бои с группировками боевиков ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Помимо этого, от действий ВСУ пострадали десятки человек мирного населения, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Николай Рюмин
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