"Ахмат" приступил к уничтожению FPV-дронами бронетехники ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" направил в Курскую область беспилотники для активной борьбы с ВСУ. Об этом РИА "Новости" рассказал боец подразделения с позывным "Псих". Он отметил, что сейчас в районе скопилось много вражеской техники, к уничтожению которой уже приступили.
"Вот эти штучки (FPV-дроны – Прим. Life.ru) помогают нам с этим справляться… Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена", — сказал боец.
В приграничных районах РФ идут бои с группировками боевиков ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Помимо этого, от действий ВСУ пострадали десятки человек мирного населения, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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