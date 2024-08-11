"Ахмат" приступил к уничтожению FPV-дронами бронетехники ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" направил в Курскую область беспилотники для активной борьбы с ВСУ. Об этом РИА "Новости" рассказал боец подразделения с позывным "Псих". Он отметил, что сейчас в районе скопилось много вражеской техники, к уничтожению которой уже приступили.