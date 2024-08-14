Режим ЧС регионального уровня введён на всей территории Белгородской области
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен на всей территории Белгородской области. Как завил губернатор региона Вячеслав Гладков, в дальнейшем власти намерены добиться объявления режима ЧС федерального значения.
"С сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительной поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня", — заявил Гладков.
12 августа Гладков заявил о начале эвакуации жителей Краснояружского района на фоне возросшей активности ВСУ. По его словам, для обеспечения безопасности населения было принято решение о перемещении людей в более защищённые районы. Из Краснояружского района выехало свыше 11 тысяч белгородцев. Местная администрация полностью закрыла въезд в район.
Ранее режим ЧС федерального уровня был введён в Курской области. Напомним, что с 6 августа в приграничных районах России идут бои. ВСУ пытаются прорваться в Курскую область, где, как и в Белгородской, был введён режим контртеррористической операции. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли на территорию РФ, уже уничтожены. Сейчас обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска изгоняют противника из занятых населённых пунктов.