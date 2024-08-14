Режим ЧС регионального уровня введён на всей территории Белгородской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен на всей территории Белгородской области. Как завил губернатор региона Вячеслав Гладков, в дальнейшем власти намерены добиться объявления режима ЧС федерального значения.

"С сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительной поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня", — заявил Гладков.