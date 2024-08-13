Гладков рассказал об обстановке в белгородском районе, эвакуированном из-за активности ВСУ
Гладков: Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется
Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется, поэтому, вероятно, завтра жители смогут вернуться в дома. Об этом вечером во вторник, 13 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома. Я надеюсь, что мы завтра вернёмся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации", — отметил он в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
Краснояружский район находится на северо-западе Белгородской области и граничит с Сумской областью Украины. Там проживают порядка 15 тысяч человек.
Напомним, 12 августа Гладков заявил о начале эвакуации жителей Краснояружского района на фоне возросшей активности ВСУ. По его словам, для обеспечения безопасности населения было принято решение о перемещении людей в более защищённые районы. Из Краснояружского района выехало свыше 11 тысяч белгородцев. Местная администрация полностью закрыла въезд в район.
С 6 августа в приграничных районах России идут бои. ВСУ пытаются прорваться в Курскую область, где, как и в Белгородской, был введён режим контртеррористической операции. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли на территорию РФ, уже уничтожены. Сейчас обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска изгоняют противника из занятых населённых пунктов. Блицкрига у Киева не получилось, и ВСУ несут максимальные потери за спецоперацию.
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