Гладков рассказал об обстановке в белгородском районе, эвакуированном из-за активности ВСУ

"Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома. Я надеюсь, что мы завтра вернёмся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации", — отметил он в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".