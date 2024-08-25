«Макрон — узурпатор, Франция — полицейское государство»: В СПЧ высказались об аресте Дурова

В Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) высказались по поводу задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и его последующего ареста. Член СПЧ РФ Алексей Мельников в своём телеграм-канале по этому поводу заявил, что произошедшая во Франции ситуация должна окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.