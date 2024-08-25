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25 августа, 01:23

«Макрон — узурпатор, Франция — полицейское государство»: В СПЧ высказались об аресте Дурова

Член СПЧ Мельников об аресте Дурова: Это откроет глаза верящим в вывески Запада

В Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) высказались по поводу задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и его последующего ареста. Член СПЧ РФ Алексей Мельников в своём телеграм-канале по этому поводу заявил, что произошедшая во Франции ситуация должна окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.

«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем «одарённым», кто ещё продолжал верить в красивые вывески Запада. Макрон — узурпатор, Франция — полицейское государство», — заключил Мельников.

Напомним, вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». В Министерстве иностранных дел РФ по этому поводу заявили, что российские дипломаты в Пятой республике делают всё необходимое для того, чтобы прояснить судьбу основателя Telegram. В то же время местные средства массовой информации сообщали, что бизнесмен стал персоной нон грата во Франции.

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Экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон, комментируя случившееся, подчеркнул, что задержание Дурова связано с его отказом подчиниться требованиям «цензурировать правду» от правительств и разведывательных служб. Стоит отметить, что на фоне сообщений об этом инциденте криптовалюта Toncoin просела в стоимости, а в самом мессенджере Telegram запустили хештег #FREEDUROV в знак поддержки его создателя.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Алексей Соловьёв
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