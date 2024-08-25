Политологи предсказали ответ ОАЭ на задержание во Франции гражданина Эмиратов Дурова

ОАЭ не станет вводить против Франции санкции из-за задержания в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, несмотря на наличие у него гражданства Эмиратов. В крайнем случае Абу-Даби выразит протест. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

«Гражданство в этой ситуации мало что значит. Что сейчас должны сделать Эмираты? Ввести санкции против Франции? Конечно, этого не произойдёт. В лучшем случае выразят протест, получат удовлетворяющие объяснения и успокоятся. Воевать за Дурова точно никто не будет», — сказал политолог.

Однако репутация Парижа — совсем другое дело, отметил Еловский. По его словам, многие бизнесмены после задержания Дурова окончательно убедятся в бесполезности купленных гражданств.

«Другой вопрос, что многие бизнесмены окончательно убедятся, что грош цена всем этим юрисдикциям и купленным гражданствам. Ценность имеет гражданство страны с ядерными боеголовками, стратегическими бомбардировщиками, армиями и авианосными группами. Гражданство любой другой, не обладающей этими привилегиями, страны — это просто фантик», — убеждён собеседник Life.ru.

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов согласен с коллегой в вопросе реакции ОАЭ.

«Усилия РФ и ОАЭ могут привести к определённым успехам в части послабления режима содержания и т.д., но Франция будет судить Дурова как собственного гражданина. И влиять на сам арест и решение суда смогут только воля Белого дома, серьёзное осуждение международного сообщества или закрытые договорённости. Эмираты покажут определённую дипломатическую активность в этом вопросе, но на конфронтацию с Парижем, думаю, не пойдут», — полагает Котов.