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25 августа, 12:28

Политологи предсказали ответ ОАЭ на задержание во Франции гражданина Эмиратов Дурова

Политолог Еловский: ОАЭ может выразить Франции протест из-за задержания Дурова

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

ОАЭ не станет вводить против Франции санкции из-за задержания в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, несмотря на наличие у него гражданства Эмиратов. В крайнем случае Абу-Даби выразит протест. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

«Гражданство в этой ситуации мало что значит. Что сейчас должны сделать Эмираты? Ввести санкции против Франции? Конечно, этого не произойдёт. В лучшем случае выразят протест, получат удовлетворяющие объяснения и успокоятся. Воевать за Дурова точно никто не будет», — сказал политолог.

Однако репутация Парижа — совсем другое дело, отметил Еловский. По его словам, многие бизнесмены после задержания Дурова окончательно убедятся в бесполезности купленных гражданств.

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«Другой вопрос, что многие бизнесмены окончательно убедятся, что грош цена всем этим юрисдикциям и купленным гражданствам. Ценность имеет гражданство страны с ядерными боеголовками, стратегическими бомбардировщиками, армиями и авианосными группами. Гражданство любой другой, не обладающей этими привилегиями, страны — это просто фантик», — убеждён собеседник Life.ru.

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов согласен с коллегой в вопросе реакции ОАЭ.

«Усилия РФ и ОАЭ могут привести к определённым успехам в части послабления режима содержания и т.д., но Франция будет судить Дурова как собственного гражданина. И влиять на сам арест и решение суда смогут только воля Белого дома, серьёзное осуждение международного сообщества или закрытые договорённости. Эмираты покажут определённую дипломатическую активность в этом вопросе, но на конфронтацию с Парижем, думаю, не пойдут», — полагает Котов.

По его словам, отношения Парижа и Абу-Даби находятся на довольно высоком уровне. Эмираты зависимы от поставок французского вооружения, а шейхи вложили миллиарды долларов в культурные проекты. Отказываться от всего этого ради одного из многочисленных миллиардеров с видом на жительство или гражданством ОАЭ — нецелесообразно, добавил политолог. Арабское государство ограничится публичной активностью, но предпринимать серьёзных шагов не станет.

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Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Российское дипведомство направило французским коллегам ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к Дурову.

Ольга Годуненко
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