В России предупредили Илона Маска о повторении судьбы задержанного во Франции Павла Дурова
Военкор Коц заявил, что Маска должны арестовать вслед за Дуровым
Павел Дуров и Илон Маск. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov / Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
После задержания во Франции предпринимателя Павла Дурова, которому грозят обвинения в терроризме, основатель SpaceX Илон Маск может стать следующим, кого арестуют. Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Коц.
«Ну, так-то теперь и Илона Маска должны арестовать. За то, что российские войска используют его систему спутниковой связи Starlink. А повод тот же — им пользуются террористические группировки в Африке и на Ближнем Востоке», — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 25 августа.
Как сообщал Life.ru, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова. Между тем российское посольство в Париже запросило у Франции разъяснения по поводу задержания Дурова. Но никакого ответа от представителей Пятой республики пока не последовало.