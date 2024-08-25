В России предупредили Илона Маска о повторении судьбы задержанного во Франции Павла Дурова

После задержания во Франции предпринимателя Павла Дурова, которому грозят обвинения в терроризме, основатель SpaceX Илон Маск может стать следующим, кого арестуют. Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Коц.

«Ну, так-то теперь и Илона Маска должны арестовать. За то, что российские войска используют его систему спутниковой связи Starlink. А повод тот же — им пользуются террористические группировки в Африке и на Ближнем Востоке», — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 25 августа.