Бежавший из Польши судья предположил, чего на самом деле хочет Запад от Дурова

«Французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Telegram» , — написал Шмидт в своем телеграм-канале.

По его словам, демократия, которая якобы торжествует в ЕС, лучше всего проявляется в данную минуту. Наблюдать за разрешением этой ситуации будет особенно интересно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон однозначно дал понять, что решение по делу будет принимать «не он, а свободные суды» Франции, подытожил Шмидт.