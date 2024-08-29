Бежавший из Польши судья предположил, чего на самом деле хочет Запад от Дурова
Польский экс-судья Шмидт: Запад добивается получения данных от Дурова
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Запад добивается от Павла Дурова передачи информации о пользователях платформы. Данным предположением поделился в своём телеграм-канале польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы.
«Французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Telegram», — написал Шмидт в своем телеграм-канале.
По его словам, демократия, которая якобы торжествует в ЕС, лучше всего проявляется в данную минуту. Наблюдать за разрешением этой ситуации будет особенно интересно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон однозначно дал понять, что решение по делу будет принимать «не он, а свободные суды» Франции, подытожил Шмидт.
Как сообщал Life.ru, накануне французский суд постановил отпустить задержанного Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть страну. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита предпринимателя считает это абсурдом. В Кремле заявили о готовности помогать Дурову как гражданину России.