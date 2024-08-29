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29 августа, 17:46

Источник утверждает, что Макрон не знал о готовящемся аресте Дурова

Reuters: Макрон и МИД Франции не знали о готовящемся аресте Павла Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Министерство иностранных дел республики не знали заранее об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.

По его словам, и сам Дуров не знал, что его собираются арестовать. Также источник журналистов утверждает, что расследование французских правоохранителей не имеет отношения к США.

Ранее стало известно, что Дуров сразу после ареста пытался связаться с миллиардером Ксавье Ньелем, который близок к Макрону.

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Напомним, Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, лишь по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание бизнесмена в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, однако предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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