Источник утверждает, что Макрон не знал о готовящемся аресте Дурова
Reuters: Макрон и МИД Франции не знали о готовящемся аресте Павла Дурова
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Министерство иностранных дел республики не знали заранее об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.
По его словам, и сам Дуров не знал, что его собираются арестовать. Также источник журналистов утверждает, что расследование французских правоохранителей не имеет отношения к США.
Ранее стало известно, что Дуров сразу после ареста пытался связаться с миллиардером Ксавье Ньелем, который близок к Макрону.
Напомним, Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, лишь по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание бизнесмена в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, однако предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.
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