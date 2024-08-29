Источник утверждает, что Макрон не знал о готовящемся аресте Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Министерство иностранных дел республики не знали заранее об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.

По его словам, и сам Дуров не знал, что его собираются арестовать. Также источник журналистов утверждает, что расследование французских правоохранителей не имеет отношения к США.