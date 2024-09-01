Скуратов – об освобождении Дурова: «Обвинение сжимается, как шагреневая кожа»
Экс-генпрокурор РФ Скуратов: Суд Франции дал слабину, когда отпустил Дурова
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Решение французского суда отпустить Павла Дурова из-под стражи свидетельствует о слабости обвинения. Таким мнением поделился экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Не только потому, что суд не нашел основания для взятия Дурова под стражу. Но ещё и уменьшилось число позиций, по которым прокуратура его обвиняет, уже не 12, как было, а 6. Это тоже косвенно свидетельствует о том, что обвинение сжимается, как шагреневая кожа», — отметил Скуратов.
Он назвал это хорошим сигналом для сторонников основателя Telegram, поскольку первая победа уже состоялась. Теперь необходимо работать дальше в этом же направлении и доказать в ходе следствия абсурдность тех обвинений, которые выдвигаются против Дурова, уверен бывший генпрокурор.
Напомним, что 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после четырёх суток ареста в Париже. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пять миллионов евро. Он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС.