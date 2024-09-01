Скуратов – об освобождении Дурова: «Обвинение сжимается, как шагреневая кожа»

«Не только потому, что суд не нашел основания для взятия Дурова под стражу. Но ещё и уменьшилось число позиций, по которым прокуратура его обвиняет, уже не 12, как было, а 6. Это тоже косвенно свидетельствует о том, что обвинение сжимается, как шагреневая кожа», — отметил Скуратов.