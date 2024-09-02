«Связь времён и поколений»: Политолог объяснила главный смысл «Разговора о важном», который провёл Путин в школе Кызыла
Политолог Август: Путин показал, насколько искренним может быть диалог с детьми
Владимир Путин на открытом уроке в кызыльской школе. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе урока «Разговор о важном» в школе Кызыла говорил об очень сложных вещах, в том числе о причинах и ходе спецоперации, и говорил это от души и сердца, приводя в пример свои личные истории, рассказывая о своих предках. Как считает политконсультант Алёна Август, эта связь времён и поколений помогает маленькому человеку понять, кто он и для чего на этой земле появился.
«Президент показал, насколько искренним может быть этот разговор, насколько глубокие темы он может затрагивать и насколько важно взрослым выстраивать искреннее человеческое общение в позиции равного, а не в позиции «я умный, взрослый, а ты маленький и глупый». Поверьте, дети во многом мудрее нас, и они очень ценят, когда с ними общаются на равных. Президенту удалось это сделать, он говорил об очень сложных вещах», — подчеркнула собеседница Life.ru.
Август также назвал очень ценным сам формат «Разговоров о важном», когда взрослые откровенно говорят с детьми о самых серьёзных вещах. И это хорошая попытка снова превратить школу в центр воспитания, а не просто в «центр по выдаче уроков».
«Потому что знания восполнить можно, даже когда ты взрослый, а вот воспитание невозможно восполнить, если когда-то существовал его дефицит. Если с малых лет ребёнок не получает важной информации, переданной из уст в уста, про наши ценности, про нашу историю, про смысл жизни, то, возможно, он вырастет человеком с хорошими знаниями, но при этом потеряет и не получит самого ценного — сердечного тепла и нравственного стержня, который поможет ему вырасти настоящим человеком», — заключила Август.
Напомним, сегодня, 2 сентября, когда во всех школах страны проходят торжественные линейки в честь начала нового учебного года, президент РФ Владимир Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства осмотрел кабинеты и спортзал, а также провёл открытый урок для учащихся. В ходе "Разговоров о важном" президент обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а также сделать всё, чтобы жизнь детей в приграничье вошла в нормальное русло. Также Путин признался школьникам, что обычно спит по шесть часов в сутки, и сослался на дзюдо, говоря о своих главных правилах.