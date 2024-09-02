«Связь времён и поколений»: Политолог объяснила главный смысл «Разговора о важном», который провёл Путин в школе Кызыла

Президент РФ Владимир Путин в ходе урока «Разговор о важном» в школе Кызыла говорил об очень сложных вещах, в том числе о причинах и ходе спецоперации, и говорил это от души и сердца, приводя в пример свои личные истории, рассказывая о своих предках. Как считает политконсультант Алёна Август, эта связь времён и поколений помогает маленькому человеку понять, кто он и для чего на этой земле появился.

«Президент показал, насколько искренним может быть этот разговор, насколько глубокие темы он может затрагивать и насколько важно взрослым выстраивать искреннее человеческое общение в позиции равного, а не в позиции «я умный, взрослый, а ты маленький и глупый». Поверьте, дети во многом мудрее нас, и они очень ценят, когда с ними общаются на равных. Президенту удалось это сделать, он говорил об очень сложных вещах», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Август также назвал очень ценным сам формат «Разговоров о важном», когда взрослые откровенно говорят с детьми о самых серьёзных вещах. И это хорошая попытка снова превратить школу в центр воспитания, а не просто в «центр по выдаче уроков».