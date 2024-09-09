ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 10:18

В Кремле пока не видят повода для интервью Путина Гершковичу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и журналист Эван Гершкович. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Донат Сорокин

Президент РФ Владимир Путин и журналист Эван Гершкович. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Донат Сорокин

В Кремле не заинтересованы в проведении интервью президента России Владимира Путина журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который был осуждён в РФ за шпионаж и вернулся в США в ходе обмена заключёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим», — заявил Песков.

Путин перед визитом в Монголию дал интервью газете «Оноодор»
Путин перед визитом в Монголию дал интервью газете «Оноодор»

Напомним, что журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокураторы, он собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. Недавно Life.ru опубликовал видео задержания журналиста The Wall Street Journal. В августе освобождённые по обмену американцы прибыли в США. По прибытии их встречали Камала Харрис и Джо Байден. Вскоре после этого журналист попросил об интервью с Путиным. В Кремле заявили, что изучат такую возможность.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров