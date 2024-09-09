В Кремле пока не видят повода для интервью Путина Гершковичу, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и журналист Эван Гершкович. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Донат Сорокин
В Кремле не заинтересованы в проведении интервью президента России Владимира Путина журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который был осуждён в РФ за шпионаж и вернулся в США в ходе обмена заключёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим», — заявил Песков.
Напомним, что журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокураторы, он собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. Недавно Life.ru опубликовал видео задержания журналиста The Wall Street Journal. В августе освобождённые по обмену американцы прибыли в США. По прибытии их встречали Камала Харрис и Джо Байден. Вскоре после этого журналист попросил об интервью с Путиным. В Кремле заявили, что изучат такую возможность.