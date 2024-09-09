В Кремле пока не видят повода для интервью Путина Гершковичу, заявил Песков

В Кремле не заинтересованы в проведении интервью президента России Владимира Путина журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который был осуждён в РФ за шпионаж и вернулся в США в ходе обмена заключёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим», — заявил Песков.