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10 сентября, 06:19

Life.ru публикует видео с места падения обломков БПЛА около дома в Раменском

Обломки украинского БПЛА в Раменском лежат на земле возле повреждённого жилого дома. Life.ru публикует кадры с места происшествия.

Обломки украинского БПЛА в Раменском. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что обломки дрона лежат на асфальте около дома на Высоковольтной улице. По всей видимости, речь идёт о крыле вражеского беспилотника.

Один из пострадавших при атаке БПЛА на Раменское находится в тяжёлом состоянии
Один из пострадавших при атаке БПЛА на Раменское находится в тяжёлом состоянии

Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию РФ, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы противовоздушной обороны сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два БПЛА попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уже прибыл на место падения обломков украинского беспилотника в Раменском.

Обложка ©

Life.ru

Иван Косицын
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