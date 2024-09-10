Life.ru публикует видео с места падения обломков БПЛА около дома в Раменском
Обломки украинского БПЛА в Раменском лежат на земле возле повреждённого жилого дома. Life.ru публикует кадры с места происшествия.
Обломки украинского БПЛА в Раменском. Видео © Life.ru
На кадрах видно, что обломки дрона лежат на асфальте около дома на Высоковольтной улице. По всей видимости, речь идёт о крыле вражеского беспилотника.
Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию РФ, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы противовоздушной обороны сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два БПЛА попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уже прибыл на место падения обломков украинского беспилотника в Раменском.
Life.ru