Колёса дрона ВСУ отвалились после взрыва и пробили забор коттеджа в Подмосковье
Колёса беспилотника, которые отвалились после детонации, пробили забор коттеджа в деревне Прудки в Подмосковье. Обломки дрона ВСУ разбросало на десятки метров. Последствия и реакция местных жителей — на видео SHOT.
Последствия атаки дрона ВСУ на Подмосковье. Видео © SHOT
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ попытались атаковать Россию с помощью роя беспилотников. Многие из них направились в Подмосковье, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два дрона попали в жилые многоквартирные дома, вызвав пожары. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. Всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.