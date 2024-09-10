ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 07:14

Колёса дрона ВСУ отвалились после взрыва и пробили забор коттеджа в Подмосковье

Колёса беспилотника, которые отвалились после детонации, пробили забор коттеджа в деревне Прудки в Подмосковье. Обломки дрона ВСУ разбросало на десятки метров. Последствия и реакция местных жителей — на видео SHOT.

Последствия атаки дрона ВСУ на Подмосковье. Видео © SHOT

SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским
SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским

Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ попытались атаковать Россию с помощью роя беспилотников. Многие из них направились в Подмосковье, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два дрона попали в жилые многоквартирные дома, вызвав пожары. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. Всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров