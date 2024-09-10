Суд арестовал счета сына умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для ВС РФ

Басманный суд Москвы арестовал 10 банковских счетов сына умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова , который был фигурантом уголовного дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках сухпайков для Российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости» , ссылаясь на материалы дела.

В ходе слушаний адвокат Котельникова-младшего указывал, что он живёт отдельно от отца, имеет собственный источник дохода, поэтому просил отказать в аресте его счетов. Однако судья согласился с доводами следственных органов, что средства на счетах сына предпринимателя получены от преступной деятельности. Решение было принято ещё в начале июня, когда был арестован сам Игорь Котельников. Кстати, накануне свидетели подтвердили причастность умершего бизнесмена к особо крупной растрате, связанной с делом о сухпайках для ВС РФ.