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10 сентября, 13:02

Суд арестовал счета сына умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для ВС РФ

Арестованы счета сына умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках Котельникова

Басманный суд Москвы арестовал 10 банковских счетов сына умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, который был фигурантом уголовного дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках сухпайков для Российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

В ходе слушаний адвокат Котельникова-младшего указывал, что он живёт отдельно от отца, имеет собственный источник дохода, поэтому просил отказать в аресте его счетов. Однако судья согласился с доводами следственных органов, что средства на счетах сына предпринимателя получены от преступной деятельности. Решение было принято ещё в начале июня, когда был арестован сам Игорь Котельников. Кстати, накануне свидетели подтвердили причастность умершего бизнесмена к особо крупной растрате, связанной с делом о сухпайках для ВС РФ.

Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для армии арестованы
Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для армии арестованы

Напомним, что основным фигурантом дела о сухпайках стал 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Его подозревают в совместных делах с Грязинским пищевым комбинатом, который имел многомиллионные госконтракты, но не выполнял контрактных обязательств. Помимо бюджета МО от коррупционной схемы пострадали и солдаты, в том числе и участники СВО. Так, например, под видом мясных говяжьих консервов им подсовывали дешёвую курятину и свинину. В итоге экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не отвечают установленным требованиям и должны быть запрещены. Позже список фигурантов дела пополнился фамилией Котельникова, который мешал следствию и препятствовал сбору доказательной базы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Наталья Демьянова
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