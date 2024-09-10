«Полный пакет рисков»: Россиянам объяснили, можно ли застраховать недвижимость от беспилотников

Периодически ВСУ предпринимают попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Чаще всего ПВО успешно справляется с уничтожением дронов в воздухе, однако иногда они попадают в здания и наносят ущерб. В этой связи гражданам объяснили, можно ли застраховать свою недвижимость от БПЛА.

В беседе с РИА «ФедералПресс» глава комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александр Баклушин отметил, что данная программа сегодня доступна далеко не во всех компаниях. Однако ряд фирм предоставляет эти услуги как в Москве, так и в Северной столице.

По его словам, застраховать можно как отдельно объект недвижимости, так и жильё вместе с отделкой и внутренним имуществом. Тарифы при этом будут варьироваться от 0,1 до 2 процентов от стоимости, предупредил эксперт.