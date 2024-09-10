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10 сентября, 14:10

«Полный пакет рисков»: Россиянам объяснили, можно ли застраховать недвижимость от беспилотников

Эксперт Баклушин: Жильё можно застраховать от БПЛА

Периодически ВСУ предпринимают попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Чаще всего ПВО успешно справляется с уничтожением дронов в воздухе, однако иногда они попадают в здания и наносят ущерб. В этой связи гражданам объяснили, можно ли застраховать свою недвижимость от БПЛА.

В беседе с РИА «ФедералПресс» глава комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александр Баклушин отметил, что данная программа сегодня доступна далеко не во всех компаниях. Однако ряд фирм предоставляет эти услуги как в Москве, так и в Северной столице.

По его словам, застраховать можно как отдельно объект недвижимости, так и жильё вместе с отделкой и внутренним имуществом. Тарифы при этом будут варьироваться от 0,1 до 2 процентов от стоимости, предупредил эксперт.

«Понятно, что застраховать только стены дешевле всего. Разброс тарифов большой, компании к этому риску относятся по-разному. Полный пакет рисков составляет в разных страховых до 2% от стоимости имущества. Тарифов более 2% я не встречал», — подчеркнул Баклушин.

Офицер дал Life.ru важные советы, которые могут сохранить жизнь при атаке беспилотников
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Напомним, в ночь на 10 сентября города России подверглись атаке беспилотников ВСУ. ПВО уничтожила 144 украинских БПЛА. В Московской области ПВО сработала в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два дрона попали в многоквартирные дома и вызвали пожары. Известно об одной погибшей. Всего у столицы сбили 26 беспилотников, момент падения одного из них опубликовал Life.ru.

Обложка ©

Pixabay / FlorentP

Борис Эльфанд
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