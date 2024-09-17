Троих детей, пострадавших в челябинской школе, перевозят на лечение в Москву

Троих детей, которые получили ранения при нападении на школу в Челябинске, доставят в Москву. В их числе один несовершеннолетний в крайне тяжёлом состоянии, отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По решению главы Минздрава России Михаила Мурашко [они] будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу», — сказал он в беседе с ТАСС.