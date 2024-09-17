Троих детей, пострадавших в челябинской школе, перевозят на лечение в Москву
Троих детей, которые получили ранения при нападении на школу в Челябинске, доставят в Москву. В их числе один несовершеннолетний в крайне тяжёлом состоянии, отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По решению главы Минздрава России Михаила Мурашко [они] будут сегодня доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу», — сказал он в беседе с ТАСС.
Пациентов перевели из отделения реанимации в палаты нейрохирургии. Там они находятся под наблюдением специалистов до момента отправки в столицу. Принято решение о начале ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений.
Напомним, 16 сентября в Челябинске 13-летний парень с молотками, ножом и муляжом пистолета вошёл в коррекционную школу и начал наносить удары одноклассникам. Травмы получили четверо детей и учительница. У двух девочек расколот череп. Нападавшего схватили и отправили в психдиспансер. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших прооперировали.
Life.ru