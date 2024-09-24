«Под угрозой ВВП страны!»: Владислав Бакальчук обратился к Татьяне с «важным» письмом

«Вынужден обратиться к Татьяне с очень важным письмом. Татьяна <...> поставила под угрозу не только работу миллионов людей, но и стабильность целой отрасли, и рост ВВП страны! Если говорить цифрами, то семьи подрядчиков оставили без 15 миллиардов рублей, а селлеров — без четырёх миллионов квадратных метров складов. Из оборота изъяли триллионы рублей, нет складов — нет товаров к продаже, нет оборота», — написал предприниматель в телеграм-канале.