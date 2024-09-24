«Под угрозой ВВП страны!»: Владислав Бакальчук обратился к Татьяне с «важным» письмом
Владислав Бакальчук: Действия Татьяны ставят под угрозу отрасль и рост ВВП РФ
Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук обвинил супругу Татьяну, вернувшую девичью фамилию Ким, в принятии «необдуманного решения», которое вредит экономике всей России. По словам бизнесмена, владелица маркетплейса остановила выплаты подрядчикам за строительство складов.
«Вынужден обратиться к Татьяне с очень важным письмом. Татьяна <...> поставила под угрозу не только работу миллионов людей, но и стабильность целой отрасли, и рост ВВП страны! Если говорить цифрами, то семьи подрядчиков оставили без 15 миллиардов рублей, а селлеров — без четырёх миллионов квадратных метров складов. Из оборота изъяли триллионы рублей, нет складов — нет товаров к продаже, нет оборота», — написал предприниматель в телеграм-канале.
По словам Бакальчуа, из-за этого «десятки тысяч семей» остались без дохода и возможности заплатить за жильё и еду. В связи с этим Владислав призвал к диалогу и решению данного вопроса.
Напомним, что 18 сентября Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу. По словам Владислава, он будет «бороться».