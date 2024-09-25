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25 сентября, 12:49

Владислав Бакальчук: Благодаря Кадырову я до сих пор жив и не в тюрьме

Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что лишь благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову он до сих пор жив и не сидит в тюрьме. По его словам, с друзьями политика он познакомился ещё восемь лет назад. Именно тогда и завязалась их дружба. Как отметил бизнесмен, Кадыров пошёл навстречу, когда ему понадобилась помощь после принятия решения о слиянии Wildberries с компанией Russ.

«Когда всё случилось, я пошёл к нему за советом. Они предложили помочь. Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — объяснил Бакальчук в беседе с каналом «Миллионщики».
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Проблемы в Wildberries начались в июле, когда Бакальчук обратился к Кадырову в публичной форме, чтобы сообщить о рейдерском захвате Wildberries. Он также отмечал, что его супругу насильно удерживают. Позже предпринимательница сообщила, что такие высказывания говорят о том, что муж тяжело переживает развод. Соответствующий иск она направила в июле, но суд сперва оставил его без продвижения. После стрельбы в главном офисе, сумма иска Wildberries к Владиславу Бакальчуку выросла до 37 млрд.

Обложка ©

Telegram / WBakalchuk, © ТАСС / Михаил Метцель

Александра Мышляева
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