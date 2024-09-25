Владислав Бакальчук: Благодаря Кадырову я до сих пор жив и не в тюрьме

Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что лишь благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову он до сих пор жив и не сидит в тюрьме. По его словам, с друзьями политика он познакомился ещё восемь лет назад. Именно тогда и завязалась их дружба. Как отметил бизнесмен, Кадыров пошёл навстречу, когда ему понадобилась помощь после принятия решения о слиянии Wildberries с компанией Russ.