Владислав Бакальчук: Благодаря Кадырову я до сих пор жив и не в тюрьме
Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что лишь благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову он до сих пор жив и не сидит в тюрьме. По его словам, с друзьями политика он познакомился ещё восемь лет назад. Именно тогда и завязалась их дружба. Как отметил бизнесмен, Кадыров пошёл навстречу, когда ему понадобилась помощь после принятия решения о слиянии Wildberries с компанией Russ.
«Когда всё случилось, я пошёл к нему за советом. Они предложили помочь. Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — объяснил Бакальчук в беседе с каналом «Миллионщики».
Проблемы в Wildberries начались в июле, когда Бакальчук обратился к Кадырову в публичной форме, чтобы сообщить о рейдерском захвате Wildberries. Он также отмечал, что его супругу насильно удерживают. Позже предпринимательница сообщила, что такие высказывания говорят о том, что муж тяжело переживает развод. Соответствующий иск она направила в июле, но суд сперва оставил его без продвижения. После стрельбы в главном офисе, сумма иска Wildberries к Владиславу Бакальчуку выросла до 37 млрд.
Telegram / WBakalchuk, © ТАСС / Михаил Метцель