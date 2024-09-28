Роману Мадянову присвоят звание народного артиста посмертно, узнал Life.ru
SHOT: Роману Мадянову присвоят звание народного артиста посмертно
Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёру Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Как сообщает SHOT, ожидается, что экспертный совет примет соответствующее решение в ближайшее время.
Заявление с просьбой присвоить артисту звание «народного» направило в Минкульт движение «Ветераны России».
За свою карьеру Мадянов снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Артист прослужил в театре Маяковского до 2023 года, на его счету два десятка театральных ролей. Роман Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника».
Напомним, что заслуженного артиста России Романа Мадянова не стало 25 сентября. Ему было 62 года. Накануне Мадянова похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово. Коллеги назвали смерть актёра большой утратой для сцены. Коллеги покойного подчеркнули, что российская сцена потеряла замечательного артиста, а актёр Борис Щербаков признался, что и от него самого словно «оторвался кусочек». Сын Мадянова не смог сдержать слёз над гробом отца.