Роману Мадянову присвоят звание народного артиста посмертно, узнал Life.ru

Актёру Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Как сообщает SHOT, ожидается, что экспертный совет примет соответствующее решение в ближайшее время.

За свою карьеру Мадянов снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Артист прослужил в театре Маяковского до 2023 года, на его счету два десятка театральных ролей. Роман Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника».