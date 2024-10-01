Муж Маши Распутиной назвал причиной смерти Добрынина пагубную привычку
Муж Маши Распутиной: Добрынина погубила пагубная привычка, ему нельзя было пить
Вячеслав Добрынин. Фото © Агентство «Москва»
Новость о смерти Вячеслава Добрынина потрясла весь шоу-бизнес. «Доктор Шлягер» скончался 1 октября в московской больнице в возрасте 78 лет после третьего инсульта. По словам одного из ближайших друзей композитора, мужа Маши Распутиной Виктора Захарова, сгубило его пагубное пристрастие.
«Слава сильно болел последнее время. Пагубная привычка сделала своё дело. Ему нельзя было выпивать, а он периодически всё равно продолжал...» — поделился деталями Захаров в интервью сайту MK.ru.
Муж Маши Распутиной рассказал, что разговаривал с Добрыниным месяца полтора-два назад. Уже тогда он очень плохо говорил, чувствовалось, что ему с трудом даётся каждое слово. Но близкие артиста, в том числе и его друг, верили, что он всё-таки сможет выкарабкаться.
«Очень жаль, что так произошло. Мы всегда будем его помнить. А ещё буду всегда ему благодарен за то, что он с Машей нас познакомил», — добавил Виктор Захаров.
Напомним, что 26 сентября Вячеслава Добрынина госпитализировали в одну из клиник в Москве в тяжёлом состоянии. Последний месяц перед смертью автор многочисленных хитов в СССР практически не вставал с постели. Траурное известие о его кончине разбило многих знаменитостей. В частности, тяжело переживает смерть композитора его друг Лев Лещенко. Также скорбят вместе с близкими телеведущий Юрий Николаев, Юрий Антонов, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.