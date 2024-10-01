Муж Маши Распутиной назвал причиной смерти Добрынина пагубную привычку

Новость о смерти Вячеслава Добрынина потрясла весь шоу-бизнес. «Доктор Шлягер» скончался 1 октября в московской больнице в возрасте 78 лет после третьего инсульта. По словам одного из ближайших друзей композитора, мужа Маши Распутиной Виктора Захарова, сгубило его пагубное пристрастие.

«Слава сильно болел последнее время. Пагубная привычка сделала своё дело. Ему нельзя было выпивать, а он периодически всё равно продолжал...» — поделился деталями Захаров в интервью сайту MK.ru.

Муж Маши Распутиной рассказал, что разговаривал с Добрыниным месяца полтора-два назад. Уже тогда он очень плохо говорил, чувствовалось, что ему с трудом даётся каждое слово. Но близкие артиста, в том числе и его друг, верили, что он всё-таки сможет выкарабкаться.