От бомбы на Лондон до краха Volkswagen: Медведев беспощадно высмеял Запад в дайджесте событий недели
Медведев составил дайджест событий недели, сопроводив их ироничными комментариями
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев составил дайджест из семи новостей уходящей недели, сопроводив их собственными комментариями. Пост в телеграм-канале он назвал «Воскресное обозрение».
Первое место в списке политика заняла новость о том, что знаменитая российская лыжница Елена Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон. Предложение спортсменки Медведев назвал в целом правильным, однако «решать вопрос надо в корне и сразу потопить проклятый остров англосаксонских псов». Вторым пунктом идёт новость о том, что президент Латвии Эгарс Ринкевичс, «желавший смерти России», сломал руку после катания на велосипеде.
«Жалко, что не шею. Ждём», — сыронизировал зампред Совбеза.
Комментируя третью новость, Медведев предположил, что «свиномузыкальный киевский паяц <...> вернётся к фаллическому пианино». Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн». Четвёртое место в дайджесте зампреда Совбеза занял кандидат в президенты США Дональд Трамп с очередным заявлением о том, что если бы он был сейчас в президентском кресле, то войны бы не было.
«Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!» — прокомментировал Медведев.
Пятой идёт новость о том, что Израиль объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Как отметил Медведев, следуя этой логике, необходимо признать нежелательными всех руководителей недружественных стран и международных организаций. Шестое место — предложение депутата Верховной Рады Украины Олега Дунды напасть на Белоруссию. В таком случае, подчеркнул зампред Совбеза, у Минска будет право использовать российское тактическое ядерное оружие против Киева. И последней, седьмой, идёт новость о том, что Volkswagen впервые собирается закрывать свои заводы в Германии.
«Какая приятная новость! Ждём ещё мирной кончины предприятий Mercedes и BMW. И тогда круг замкнётся!» — отреагировал Медведев.
А ранее Медведев заявил, что ответ РФ на обсуждаемый некоторыми странами НАТО превентивный удар по нашей территории оставит от этих государств лишь «мокрое место». Так он прокомментировал реакцию Запада на обновлённую ядерную доктрину и соответствующие заявления некоторых стран.
Life.ru