От бомбы на Лондон до краха Volkswagen: Медведев беспощадно высмеял Запад в дайджесте событий недели

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев составил дайджест из семи новостей уходящей недели, сопроводив их собственными комментариями. Пост в телеграм-канале он назвал «Воскресное обозрение».

Первое место в списке политика заняла новость о том, что знаменитая российская лыжница Елена Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон. Предложение спортсменки Медведев назвал в целом правильным, однако «решать вопрос надо в корне и сразу потопить проклятый остров англосаксонских псов». Вторым пунктом идёт новость о том, что президент Латвии Эгарс Ринкевичс, «желавший смерти России», сломал руку после катания на велосипеде.

«Жалко, что не шею. Ждём», — сыронизировал зампред Совбеза.

Комментируя третью новость, Медведев предположил, что «свиномузыкальный киевский паяц <...> вернётся к фаллическому пианино». Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн». Четвёртое место в дайджесте зампреда Совбеза занял кандидат в президенты США Дональд Трамп с очередным заявлением о том, что если бы он был сейчас в президентском кресле, то войны бы не было.

«Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!» — прокомментировал Медведев.