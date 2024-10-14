Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству нардепа-русофобки

После отчётов украинских спецслужб о раскрытии убийства депутата Рады Ирины Фарион стало известно, что арестованный обвиняемый может не быть единственным, кто предстанет перед судом. Об этом сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на судебные материалы.

Вскрылось, что суд изучает рапорт оперуполномоченного ГУНП во Львовской области, в котором сообщается о том, что в результате розыскных мероприятий по данному делу была установлена причастность «неустановленных лиц» к резонансному убийству. В рамках дела задействовано около 300 абонентов связи. Галицкий районный суд Львова рассмотрел просьбу следствия и дал разрешение на исследование телефонных разговоров 291 абонента.