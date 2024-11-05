Второй фигурант дела об убийстве Дугиной служит в ВСУ
РИАН: Обвиняемый в убийстве журналистки Дугиной Цыганенко* служит в ВСУ
Богдан Цыганенко*. Обложка © ЦОС ФСБ России
Украинец Богдан Цыганенко*, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, служит в ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы украинских госорганов, которые оказались в распоряжении агентства.
Так, в документах указано, что 1 июня 2024 года Цыганенко* находился при исполнении обязанностей военной службы в подразделении ВСУ. Также по состоянию на 14 августа в отношении гражданина госорганы Незалежной принимали решения, указывая его статус военнослужащего.
Как сообщал Life.ru, второго фигуранта дела об убийстве Дугиной Цыганенко* был заочно арестован московским судом в апреле 2023 года. По версии следователей, он помог Наталье Вовк* изготовить поддельные автомобильные номера и документы, а также собрать самодельную бомбу. После чего женщина, как утверждается, проследила за Дугиной* и привела бомбу в действие. Саму Вовк* заочно арестовали в ноябре 2022 года.
Напомним, журналист и политолог Дарья Дугина погибла в Московской области в 2022 году. Взрыв произошёл в её автомобиле после фестиваля в поддержку Донбасса. Следователи считают, что нападение было организовано украинскими спецслужбами, а непосредственным исполнителем являлась Вовк*, служившая в Нацгвардии Украины. Впоследствии были выявлены и другие причастные лица, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. CК также установил личность полицейского, который за денежное вознаграждение собирал информацию о семье Дугиной.
* Внесены в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.