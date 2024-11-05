Украинец Богдан Цыганенко*, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, служит в ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы украинских госорганов, которые оказались в распоряжении агентства.

Так, в документах указано, что 1 июня 2024 года Цыганенко* находился при исполнении обязанностей военной службы в подразделении ВСУ. Также по состоянию на 14 августа в отношении гражданина госорганы Незалежной принимали решения, указывая его статус военнослужащего.