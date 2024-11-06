«Отряды Путина» позвали победившего Трампа с Илоном Маском на «‎курсы» к президенту России

Представители «Отрядов Путина» поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США и пригласили на «‎курсы» в Россию. Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале движения. На кадрах участники отряда отметили, что победа была не такой и уж трудной по сравнению с тем, что ожидает хозяина Белого дома в будущем.

Видеообращение представителей отряда. Видео © Telegram / «Отряды Путина Z»

«Хотим сказать, что это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Поэтому мы тебе предлагаем прислать нам Илона Маска, мы его проконсультируем, как надо разговаривать с нашим президентом», — заявили представители движения.