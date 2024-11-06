«Отряды Путина» позвали победившего Трампа с Илоном Маском на «курсы» к президенту России
«Отряды Путина» поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США
Представители «Отрядов Путина» поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США и пригласили на «курсы» в Россию. Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале движения. На кадрах участники отряда отметили, что победа была не такой и уж трудной по сравнению с тем, что ожидает хозяина Белого дома в будущем.
Видеообращение представителей отряда. Видео © Telegram / «Отряды Путина Z»
«Хотим сказать, что это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Поэтому мы тебе предлагаем прислать нам Илона Маска, мы его проконсультируем, как надо разговаривать с нашим президентом», — заявили представители движения.
В «Отряде Путина» уверены, что наш президент и Трамп смогут найти общий язык и урегулировать «все проблемы в мире». Там отметили, что будущему американскому лидеру и Илону Маску следует приехать в Москву, где Путин их научит «как себя вести». Герои ролика вспомнили о покушении на Трампа и посоветовали ему усилить свою охрану, чтобы защититься от новых атак.
Напомним, что выборы президента Штатов начались 5 ноября. Кандидатом от демпартии выступила Камала Харрис, её соперником от республиканцев — Дональд Трамп. К настоящему моменту проводится подсчёт голосов. При этом экзитполы и данные средств массовой информации говорят о победе Трампа. Сам политик уже заявил, что выиграл выборы. С победой его уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Telegram / «Отряды Путина Z»