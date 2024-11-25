Генконсульство РФ прояснило ситуацию с застрявшими в аэропорту Антальи россиянами
Генконсульство РФ: Часть пассажиров загоревшегося SSJ 100 уже покинула аэропорт
Генконсульство России в Анталье отчиталось о ситуации с пассажирами самолёта SSJ 100 авиакомпании «Азимут», который загорелся при посадке, выполняя рейс из Сочи. По данным дипломатов, некоторые путешественники уже покинули воздушную гавань, другая часть осталась дожидаться багажа в аэропорту и получила питание, а тех, кто должны были вернуться обратно в РФ, временно разместили в гостиницах.
«Кроме того, с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турцию десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов», — гласит сообщение.
Вопросы помощи пассажирам прорабатываются Генконсульством РФ совместно с Росавиацией, авиакомпанией и турецкими властями. В этих целях для россиян работает круглосуточный телефон экстренной связи.
Напомним, что SSJ 100 вспыхнул в аэропорту Антальи вечером 24 ноября в результате жёсткой посадки на фоне экстремального ветра. Из-за возгорания двигателя в салоне возникло задымление, и пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным трапам. Всю ночь они провели на территории воздушной гавани, и лишь утром 25 ноября людям стали возвращать багаж.
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