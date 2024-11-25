Генконсульство РФ прояснило ситуацию с застрявшими в аэропорту Антальи россиянами

Генконсульство России в Анталье отчиталось о ситуации с пассажирами самолёта SSJ 100 авиакомпании «Азимут», который загорелся при посадке, выполняя рейс из Сочи. По данным дипломатов, некоторые путешественники уже покинули воздушную гавань, другая часть осталась дожидаться багажа в аэропорту и получила питание, а тех, кто должны были вернуться обратно в РФ, временно разместили в гостиницах.