Посольство РФ не получало сведений о гибели или ранении россиян в Сирии
Боевик в Сирии. Фото © Wikipedia / Tasnim News Agency
Информация о гибели или ранении граждан РФ во время вооружённых столкновений между мятежниками и правительственными войсками в Сирии пока не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Дамаске.
«Не поступала такая информация», — сказал представитель дипмиссии в ответ на вопрос ТАСС.
Напомним, в конце ноября террористы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Боевики овладели городом Хама, а также Алеппо и частью провинции Идлиб. По данным СМИ, президент САР Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте. Боевики уже взяли под контроль гостелевидение и сообщили, что Дамаск захвачен и Асад свергнут. Также из тюрем в пригороде сирийской столицы повстанцы выпустили всех заключённых, в том числе отбывавших срок за терроризм. Правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков. По словам премьер-министра, кабмин готов к сотрудничеству с новыми властями, большинство министров не стало покидать Дамаск.