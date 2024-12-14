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14 декабря, 05:32

«Кровавый барон» из ВСУ объявлен в розыск за массовое убийство 29 человек в пекарне

Полковника ВСУ Савченко объявили в розыск в РФ за обстрел пекарни в Лисичанске

Разрушенная обстрелом пекарня в Лисичанске. Фото © Telegram / Администрация Лисичанска

Разрушенная обстрелом пекарня в Лисичанске. Фото © Telegram / Администрация Лисичанска

В России был объявлен в розыск полковник украинской армии Сергей Савченко. Он отдавал приказы во время обстрела пекарни в Лисичанске в ЛНР, в результате которого там погибли 29 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

«Сергей Анатольевич Савченко объявлен в розыск в России», — сказано в материалах.

Украинский военнослужащий был объявлен в розыск в России по уголовной статье.

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Напомним, что 3 февраля 2024 года ВСУ провели обстрел пекарни в Лисичанске. Количество жертв обстрела достигло 29, среди них — беременная женщина и ребёнок, а также глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко. В Кремле назвали случившееся чудовищным терактом, а омбудсмен ЛНР сказала, что отправит информацию об этом в ООН и МККК, никаких действий от которых в итоге не последовало. Красный Крест и вовсе не стал комментировать ситуацию.

Владимир Озеров
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