«Кровавый барон» из ВСУ объявлен в розыск за массовое убийство 29 человек в пекарне

В России был объявлен в розыск полковник украинской армии Сергей Савченко. Он отдавал приказы во время обстрела пекарни в Лисичанске в ЛНР, в результате которого там погибли 29 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы правоохранительных органов.