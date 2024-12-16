Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 07:23

Экстренные службы доложили о состоянии экипажа танкера «Волгонефть-239»

ТАСС: Угрозы жизни экипажу севшего на мель танкера «Волгонефть-239» нет

Членам экипажа севшего на мель танкера «Волгонефть-239» ничего не угрожает, они находятся на борту. Об этом сообщили в экстренных службах в беседе с ТАСС.

«Танкер находится в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж из 14 человек на борту. Угрозы жизни нет», — доложил источник.

Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе
Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

Эвакуация экипажа «Волгонефть-239» была приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из судов село на мель, а второе легло в дрейф. Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar