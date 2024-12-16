Экстренные службы доложили о состоянии экипажа танкера «Волгонефть-239»
ТАСС: Угрозы жизни экипажу севшего на мель танкера «Волгонефть-239» нет
Членам экипажа севшего на мель танкера «Волгонефть-239» ничего не угрожает, они находятся на борту. Об этом сообщили в экстренных службах в беседе с ТАСС.
«Танкер находится в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж из 14 человек на борту. Угрозы жизни нет», — доложил источник.
Эвакуация экипажа «Волгонефть-239» была приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из судов село на мель, а второе легло в дрейф. Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб.
Life.ru / Kandinsky 3.1