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Регион
16 декабря, 08:23

Иностранное судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе, на борту 13 человек

РПСМ: Судно Lady Fortune сообщило о бедствии в Керченском проливе

Судно Lady Fortune. Обложка © shipinfo.net

Судно Lady Fortune. Обложка © shipinfo.net

В Керченском проливе сообщило о бедственном положении судно, принадлежащее турецкому судовладельцу. На его борту находится 13 человек из Азербайджана и Турции. Экипаж не может выйти в море, у них почти исчерпались запасы воды и продовольствия. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

«Обратился экипаж судна «Lady Fortune», которое принадлежит турецкому судовладельцу, ходит под флагом Сьерра-Леоне. Несколько дней назад они вышли из Керчи, должны были направиться в Турцию. Однако на данный момент это оказалось невозможно — вода практически закончилась, продовольствие также на исходе», — рассказала ТАСС представитель профсоюза.

Также отмечено, что положение моряков усугубляет плохая техническая оснащённость судна, сложные погодные условия, а также тот факт, что работодатель уже полгода не выплачивает работникам зарплату. Всего сейчас на судне 13 человек, из них один является гражданином Турции, остальные — граждане Азербайджана. Сигнал действия был подан в связи с нехваткой продовольствия. Экипаж не смог связаться с международным профсоюзом моряков, потому они обратились в РПСМ. Запрошено решение на заход в порт.

Экипаж танкера «Волгонефть 239» спасён
Экипаж танкера «Волгонефть 239» спасён

Ранее также в Креченском проливе потерпели крушени танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один из них сел на мель, а второй начал дрейфовать, также случилась утечка нефтепродуктов в воду. 11 пострадавших моряков доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. СК возбудил два уголовных дела, одно из них позже переквалифицировали по более тяжёлой статье в связи со смертью моряка. Также стало известно, что причиной крушения танкеров «Волгонефть» могла стать вовсе не непогода, а ошибка экипажа.

Мария Любицкая
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