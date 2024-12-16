Иностранное судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе, на борту 13 человек

В Керченском проливе сообщило о бедственном положении судно, принадлежащее турецкому судовладельцу. На его борту находится 13 человек из Азербайджана и Турции. Экипаж не может выйти в море, у них почти исчерпались запасы воды и продовольствия. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

«Обратился экипаж судна «Lady Fortune», которое принадлежит турецкому судовладельцу, ходит под флагом Сьерра-Леоне. Несколько дней назад они вышли из Керчи, должны были направиться в Турцию. Однако на данный момент это оказалось невозможно — вода практически закончилась, продовольствие также на исходе», — рассказала ТАСС представитель профсоюза.