«Всю жизнь был талантливым»: Однокурсник Кириллова поделился воспоминаниями о нём
Однокурсник погибшего генерала Кириллова рассказал, каким он был
Начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Погибший в результате теракта в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов уже в первые дни учёбы в Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко был назначен командиром отделения, затем замком взвода. В подчинении у него тогда находились десятки человек, рассказал однокурсник Кириллова Дмитрий.
«Жизнь показывает, что руководителем он всю жизнь был талантливым», — поделился мужчина в беседе с 360.ru.
Когда будущий начальник войск РХБЗ по службе оказался в Москве, он часто наведывался в родную Кострому во время отпусков, и они иногда встречались на улицах. Дмитрий был в курсе, кем стал Кириллов, и отметил, что больше не стал беспокоить его по мелочам.
Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель погибли утром 17 декабря в результате мощного взрыва, который произошёл на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. По факту преступления возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал убийство Кириллова как теракт. Депутат Андрей Картаполов также усмотрел украинский след в этом деле.