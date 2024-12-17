«Всю жизнь был талантливым»: Однокурсник Кириллова поделился воспоминаниями о нём

Погибший в результате теракта в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов уже в первые дни учёбы в Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко был назначен командиром отделения, затем замком взвода. В подчинении у него тогда находились десятки человек, рассказал однокурсник Кириллова Дмитрий.

«Жизнь показывает, что руководителем он всю жизнь был талантливым», — поделился мужчина в беседе с 360.ru .

Когда будущий начальник войск РХБЗ по службе оказался в Москве, он часто наведывался в родную Кострому во время отпусков, и они иногда встречались на улицах. Дмитрий был в курсе, кем стал Кириллов, и отметил, что больше не стал беспокоить его по мелочам.