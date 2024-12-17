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Убийство генерала Кириллова
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Регион
17 декабря, 12:57

СК начал допрос свидетелей по делу об убийстве генерала Кириллова в Москве

Следователи начали допрашивать свидетелей по делу о взрыве в Москве, во время которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», — приводит пресс-служба СК её слова.

На месте ЧП в настоящее время продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК. Петренко добавила, что сотрудники ведомства продолжают следственные действия.

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Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. СВУ, предположительно, было прикреплено к самокату, который находился у подъезда. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. Очевидцы рассказали, что от ударной волны затрясло соседние дома. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова. Его обвиняли в якобы использовании химического оружия против войск киевского режима. СК квалифицировал убийство генерала как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Мария Любицкая
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