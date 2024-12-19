Паром и военный катер Индии столкнулись у берегов Мумбаи, 13 человек погибли
Столкновение судов в Аравийском море. Обложка © Х / RashpinderBrar3
В Аравийском море произошло столкновение парома и катера ВМС Индии вблизи порта города Мумбаи, в результате инцидента 13 человек числятся погибшими и несколько человек пострадавшими. Об этом сообщил главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.
Столкновение судов вблизи Индии. Видео © Х / aglobalindian / 93SP_
«По данным ВМС, число погибших <...> составляет 13 человек», — уточнил он и добавил, что среди скончавшихся трое военных.
По словам Фаднависа, спасатели помогли добраться до берега сотне пассажиров, большинство были отдыхающими, которые намеревались доплыть на пароме до острова Элефанта. Береговая охрана Индии продолжает проводить спасательную операцию, также задействованы вертолёты и корабли морской полиции.
А ранее сообщалось, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате 11 пострадавших доставили в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжёлом состоянии. Ещё один моряк погиб. Возбуждены два уголовных дела, капитанов задержали. Суда перевозили около девяти тысяч тонн мазута, утечка которого привела к загрязнению Чёрного моря.