Паром и военный катер Индии столкнулись у берегов Мумбаи, 13 человек погибли

В Аравийском море произошло столкновение парома и катера ВМС Индии вблизи порта города Мумбаи, в результате инцидента 13 человек числятся погибшими и несколько человек пострадавшими. Об этом сообщил главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.

Столкновение судов вблизи Индии. Видео © Х / aglobalindian / 93SP_

«По данным ВМС, число погибших <...> составляет 13 человек», — уточнил он и добавил, что среди скончавшихся трое военных.