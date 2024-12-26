Люди с этими цифрами в дате рождения рискуют потерять всё в последние дни 2024 года

Если в вашей дате рождения есть определённые цифры, стоит быть особенно осторожным в последние числа 2024 года. Кармический год был трудным для всех, но именно вам нужно насторожиться: под угрозой имущество, социальные связи и здоровье. Рассказываем, что это за цифры и каких именно потерь ждать от последних чисел года.

Цифра 2: склонность к конфликтам

Цифра 2. Если она есть в вашей дате рождения, берегите многолетнюю дружбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Люди, в чьей дате рождения есть цифра 2, особенно подвержены негативному влиянию последних дней 2024 года. Вам нужно остерегаться ссор и конфликтов в 20-х числах декабря: одно неосторожное слово — и взаимоотношения с близкими будут разрушены, а для восстановления потребуется много времени и сил. Это может быть большой скандал с родственниками или ссора, которая поставит под угрозу многолетнюю дружбу. Будьте невероятно внимательны к своему партнёру в конце декабря: в сфере отношений тоже могут поджидать утраты. Помните, сейчас на своём пике находится период ретроградного Марса, а значит, люди особенно склонны к конфликтам и выяснениям отношений.

Цифра 4: избегайте поспешных решений

Цифра 4. Люди, у которых в дате рождения она есть, рискуют потерять значительную сумму денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Для тех, кто родился в дату, которая содержит в себе число 4, последние дни 2024 года могут стать особенно трудными. На кону финансовая стабильность и ощущение счастья. Вам точно не стоит принимать поспешных решений в сфере финансов: рискуете потерять значительную сумму. На какую-то сильную радость от приближения праздников тоже не рассчитывайте: на канун 2024-го ваша главная эмоция — это ангедония. Пожалуйста, будьте особенно внимательными к своему ментальному здоровью в этот период. Будет замечательно, если обычная предпраздничная хандра не сможет превратиться в нечто серьёзное, например депрессию. Отложите на более благоприятное время большие покупки или инвестиции — велик риск потерять накопления самым тривиальным способом. Кроме того, избегайте в конце декабря давать деньги в долг: велика вероятность, что заёмщик окажется недобросовестным, а средства к вам не вернутся.

Цифра 6: бесконечный ремонт

Цифра 6. Те, в чьей дате рождения она встречается, столкнутся с проблемами с техникой и тратами на ремонт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Те, у кого в дате рождения стоит цифра 6, пристегните ремни! Это будет очень непростое путешествие из 2024-го в 2025 год. Готовьтесь к возможным проблемам с техникой или с автотранспортом, если у вас таковой имеется. В случае поломки какой-либо важной техники или машины вам придётся сильно вложиться в ремонт: денег на масштабные праздники и подарки всем вокруг может попросту не остаться. Будьте особенно внимательны с теми, кого впускаете в свой ближний круг, — не торопитесь рассказывать всё о себе новым знакомым. Помните, для доверия нужно время, а новые знакомства вполне могут использовать информацию о ваших слабостях не в вашу пользу. Вместе с тем будьте внимательны к давним друзьям и знакомым: не позвольте тяжёлому периоду конца года отнять у вас взаимоотношения, которые прошли проверку временем.

Цифра 9: высокий риск обмана

Цифра 9. Если она есть в вашей дате рождения, уделите время своей цифровой безопасности. Фото © Freepik

Если в вашей дате рождения есть цифра 9, будьте осторожны: в конце года есть повышенный риск нарваться на уловки мошенников. Почитайте о популярных схемах обмана, чтобы снизить риск такого печального происшествия. Также не принимайте звонки с незнакомых номеров и никому не сообщайте свои пароли и прочие данные. Эти советы по цифровой безопасности подойдут всем, кто был рождён ещё в XX веке. Будьте внимательны и осторожны во время поездок на общественном транспорте: вы можете потерять важную вещь, а найти её потом будет невозможно. С осторожностью относитесь к заманчивым деловым предложениям в этот период: помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Внимательно читайте документы, которые вам предлагают подписать. Всегда обращайте особое внимание на мелкий шрифт: как правило, неподходящие условия сделки скрываются именно в таких частях договоров.

Цифра 0: не время расслабляться

Цифра 0. Для тех, у кого в дате рождения она есть, конец года — не время расслабляться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Если у вас есть цифра 0 в дате рождения, конец года — не время расслабляться. Вам придётся усердно поработать над собой, чтобы сохранить хорошие отношения с родными и близкими. При этом в конце 2024-го лишь одно неосторожное слово может спровоцировать крупный конфликт. Под угрозой и ваше здоровье! Лучше откажитесь от обильных возлияний на праздники, так как есть риск проблем со здоровьем и серьёзных травм в канун нового, 2025 года. Это действительно подходящий момент, чтобы походить по врачам и уделить должное внимание своему самочувствию. А ещё — время наконец пересмотреть свои привычки, заняться спортом и отказаться от большого количества кофеиносодержащих напитков. Помните: 2025 год станет рекордным по количеству сильных магнитных бурь, так что сейчас можно сосредоточиться на подготовке своего организма к этим природным явлениям. Вы сами не заметите, как станете чувствовать себя лучше!