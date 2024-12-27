В МЧС обозначили зоны риска стихийных бедствий в следующем году

В следующем году риски подтоплений территорий сохраняются в Курганской, Тюменской и Мурманской областях. Как рассказал РБК глава МЧС Александр Куренков, в ряде регионов также прогнозируются природные пожары.

Несмотря на то, что предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год будет представлен Росгидрометом в феврале, МЧС уже начало подготовку к потенциально опасному паводковому периоду.

Куренков отметил, что в Якутии на некоторых участках реки Лены толщина льда превышает норму на 15 см. Ожидаются высокие уровни воды в реках Западной Сибири, включая Обь, Тобол и Ишим. Риски затоплений остаются актуальными для Курганской и Тюменской областей из-за увеличенных сбросов с гидроэлектростанций Казахстана.

Также он сообщил, что в марте ожидается вероятность возникновения природных пожаров в южных регионах Забайкалья, Тувы, а также в Хабаровском и Приморском краях.

МЧС России активно работает над предотвращением чрезвычайных ситуаций (ЧС) и минимизацией их последствий. В частности, ведомство проводит мероприятия по предотвращению ЧС, включая мониторинг природных явлений, организацию учений и тренировок.