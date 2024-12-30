«Хочется обелить себя»: Прервавшей молчание после смерти экс-мужа Седоковой нашли оправдание

После внезапной кончины Яниса Тиммы на Анну Седокову обрушился небывалый хейт. Пользователи Интернета не только обвиняют певицу в смерти бывшего мужа, но и в том, что она хайпится на трагедии вместо того, чтобы молча скорбеть. В защиту артистки выступила психолог Марианна Абравитова.

Эксперт объяснила, что стремление поделиться с аудиторией личными переживаниями является базисом для любой публичной личности. Она отметила, что знаменитости живут не только для себя, но и напоказ, в том числе за счёт этого растёт их популярность. Поэтому слёзы и эмоции Седоковой психолог считает вполне искренними.