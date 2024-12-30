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30 декабря, 07:47

«Хочется обелить себя»: Прервавшей молчание после смерти экс-мужа Седоковой нашли оправдание

Психолог Абравитова: Седокова пытается обелить себя, комментируя смерть Тиммы

Анна Седокова. Фото © Telegram / secretanna

Анна Седокова. Фото © Telegram / secretanna

После внезапной кончины Яниса Тиммы на Анну Седокову обрушился небывалый хейт. Пользователи Интернета не только обвиняют певицу в смерти бывшего мужа, но и в том, что она хайпится на трагедии вместо того, чтобы молча скорбеть. В защиту артистки выступила психолог Марианна Абравитова.

Эксперт объяснила, что стремление поделиться с аудиторией личными переживаниями является базисом для любой публичной личности. Она отметила, что знаменитости живут не только для себя, но и напоказ, в том числе за счёт этого растёт их популярность. Поэтому слёзы и эмоции Седоковой психолог считает вполне искренними.

Клип Анны Седоковой с телом мужчины в полиэтилене назвали пророческим
Клип Анны Седоковой с телом мужчины в полиэтилене назвали пророческим

«С другой стороны, Янис ушёл из жизни тоже достаточно демонстрационно. Конечно, ей хочется как-то обелить себя в глазах людей, которые следят за её жизнью, поэтому она должна дать свою версию происходящего», — заявила Абравитова в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, безжизненное тело Яниса Тиммы нашли в Москве 17 декабря. После случившегося бывшая жена баскетболиста Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом и какое-то время не выходила на связь с подписчиками. Спустя неделю артистка прервала молчание, заявив, что скорбит по экс-возлюбленному и до сих пор не верит, что он так мог поступить. Она призвала мужчин не поступать так с родными, подумав хотя бы о своих детях. Расходы на похороны певица пообещала взять на себя, хотя на саму церемонию прощания в Латвию она не приехала.

Алёна Зиновьева
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