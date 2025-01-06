МИД Молдавии вызвал представителя посольства России из-за заявления о ПМР

МИД Молдавии вызвал для разговора представителя посольства России, после того как дипмиссия озвучила свою позицию по отношению к энергетическому кризису в Приднестровье. Об этом сообщила в телеграм-канале внешнеполитического ведомства его пресс-секретарь Татьяна Барак.

«МИД призывает посольство РФ немедленно прекратить кампанию дезинформации, которая ещё больше наносит ущерб двусторонним отношениям и обостряет ситуацию в регионе. В связи с этим МИД распорядился вызвать представителя посольства РФ», — сказала Барак.