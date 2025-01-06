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Регион
6 января, 16:22

МИД Молдавии вызвал представителя посольства России из-за заявления о ПМР

МИД Молдавии вызвал для разговора представителя посольства России, после того как дипмиссия озвучила свою позицию по отношению к энергетическому кризису в Приднестровье. Об этом сообщила в телеграм-канале внешнеполитического ведомства его пресс-секретарь Татьяна Барак.

«МИД призывает посольство РФ немедленно прекратить кампанию дезинформации, которая ещё больше наносит ущерб двусторонним отношениям и обостряет ситуацию в регионе. В связи с этим МИД распорядился вызвать представителя посольства РФ», — сказала Барак.

Поводом стало заявление российского посольства о том, что РФ не может поставлять газ в Приднестровье по вине Украины, прекратившей транзит топлива, а также из-за «намеренного игнорирования кишинёвскими властями многочисленных проблем в отношениях с «Газпромом».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление. Местная ГРЭС начала работать на угле, запасов которого хватит на чуть больше месяца, также из-за дефицита ресурсов закрыли предприятия. Тем временем Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии и Украины, после того как местную электростанцию пришлось «приглушить» из-за остановки транзита российского газа через Незалежную. По последним данным, более 120 населённых пунктов Приднестровья остались без голубого топлива.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

Татьяна Миссуми
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