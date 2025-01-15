Разлив мазута в Чёрном море не повлиял на местное производство мидий и устриц
РБК: Производители мидий и устриц заявили об отсутствии рисков из-за мазута
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Разлив мазута в Чёрном море, вызванный крушением двух танкеров в середине декабря 2024 года, пока не оказал отрицательного влияния на местные производства мидий и устриц. Об этом сообщили представители нескольких аквакультурных ферм, таких как «Биссус» и «Марикультура», в интервью РБК.
В пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края отметили, что обращения от аквакультурных предприятий по поводу разлива не поступали. Кроме того, было подчеркнуто, что в настоящее время трудно оценить последствия инцидента для производителей мидий и устриц, поскольку основные хозяйства находятся в районе мыса Большой Утриш, где не зафиксировано присутствия нефтепродуктов. Министерство также добавило, что все черноморские продукты проходят обязательные проверки на качество перед продажей.
Ранее информацию о том, что разлив нефтепродуктов не затронул производителей мидий, подтвердил и министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. В регионе расположено 25 мидийно-устричных хозяйств, находящихся в Ялте, Судаке, Евпатории, а также в Сакском и Черноморском районах и в акватории озера Донузлав.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате крушения 27 членов экипажа были экстренно эвакуированы, однако один моряк, к сожалению, погиб. В море оказалось около 3 тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к гибели десятков морских обитателей, включая 32 дельфинов. В конце декабря мазут достиг побережья Крыма, после чего в Керчи был введён режим чрезвычайной ситуации.