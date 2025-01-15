Разлив мазута в Чёрном море не повлиял на местное производство мидий и устриц

Разлив мазута в Чёрном море, вызванный крушением двух танкеров в середине декабря 2024 года, пока не оказал отрицательного влияния на местные производства мидий и устриц. Об этом сообщили представители нескольких аквакультурных ферм, таких как «Биссус» и «Марикультура», в интервью РБК.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края отметили, что обращения от аквакультурных предприятий по поводу разлива не поступали. Кроме того, было подчеркнуто, что в настоящее время трудно оценить последствия инцидента для производителей мидий и устриц, поскольку основные хозяйства находятся в районе мыса Большой Утриш, где не зафиксировано присутствия нефтепродуктов. Министерство также добавило, что все черноморские продукты проходят обязательные проверки на качество перед продажей.