Четверо убийц из «Крокуса» и их подельники пойдут под суд в годовщину теракта
«Ъ»: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» начали знакомиться с материалами дела
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» в зале суда. Обложка © Life.ru
Фигуранты уголовного дела о теракте 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» начали знакомиться с материалами следствия. Они пойдут под суд в годовщину теракта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«На этой неделе почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступят к ознакомлению с материалами, собранными следствием», — пишет издание.
Следователи предъявили обвинения исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову* и их пособниками – тем, кто обеспечивал убийцам оружием и боеприпасами, предоставил им транспорт и квартиры, финансировал массовое убийство. Но расследование основного дела продолжается, а организаторы ужасающей атаки находятся за границей.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта прошлого года. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Они убили 145 человек, более 550 пострадали. После массовой бойни злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. Летом были задержаны ещё пятеро фигурантов. Четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.