Четверо убийц из «Крокуса» и их подельники пойдут под суд в годовщину теракта

Фигуранты уголовного дела о теракте 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» начали знакомиться с материалами следствия. Они пойдут под суд в годовщину теракта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«На этой неделе почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступят к ознакомлению с материалами, собранными следствием», — пишет издание.

Следователи предъявили обвинения исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову* и их пособниками – тем, кто обеспечивал убийцам оружием и боеприпасами, предоставил им транспорт и квартиры, финансировал массовое убийство. Но расследование основного дела продолжается, а организаторы ужасающей атаки находятся за границей.