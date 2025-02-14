«Александр Труфанов будет освобождён по просьбе российской стороны. С братьями из группировки «Исламский джихад*» было согласовано, что его освобождение состоится в субботу, 15 февраля, в рамках первого этапа соглашения. Это решение было принято в знак уважения к президенту Путину за его позицию, а также за поддержку Российской Федерацией палестинского народа и его законных прав», — подчеркнул он.