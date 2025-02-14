ХАМАС отпустит Труфанова на первом этапе перемирия в Газе из уважения к Путину
Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ
Палестинская организация ХАМАС планирует освободить российского и израильского гражданина Александра Труфанова на первом этапе прекращения огня в Газе, что станет знаком уважения к президенту России Владимиру Путину. Такое заявление сделал заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
«Александр Труфанов будет освобождён по просьбе российской стороны. С братьями из группировки «Исламский джихад*» было согласовано, что его освобождение состоится в субботу, 15 февраля, в рамках первого этапа соглашения. Это решение было принято в знак уважения к президенту Путину за его позицию, а также за поддержку Российской Федерацией палестинского народа и его законных прав», — подчеркнул он.
Напомним, что в январе Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Они также решили обменяться заложниками. 8 февраля освободили трёх израильтян. В администрации страны заявили, что освобождённые люди выглядели ужасно. 10 февраля в ХАМАС заявили, что Тель-Авив не выполняет свою часть сделки, поэтому соглашение может прекратиться в любой момент. В списке заложников палестинского движения также числится гражданин РФ Александр Труфанов. Сегодня в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили, что россиянина освободят.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.