«Проигранная война»: На Западе назвали сроки капитуляции ВСУ

Солдаты киевского режима находятся в отвратительном состоянии на всей линии фронта. Они бросят оружие и перестанут сопротивляться, как только начнутся переговоры РФ и США. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.