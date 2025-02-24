Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
24 февраля, 06:00

«Проигранная война»: На Западе назвали сроки капитуляции ВСУ

Меркурис: Бойцы ВСУ бросят оружие, как только начнутся переговоры США и России

Солдаты киевского режима находятся в отвратительном состоянии на всей линии фронта. Они бросят оружие и перестанут сопротивляться, как только начнутся переговоры РФ и США. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Когда у них начнут заканчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, — это начнёт оказывать эффект. Ситуация для украинских военных ухудшается. И она ухудшается быстро», — считает эксперт.

Аналитик уверен, что простые бойцы не станут продолжать «уже проигранную войну» и прекратят реагировать на указы неадекватных властей.

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Ранее американский президент заявил, что новые переговоры делегаций США и РФ пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг данные об этом плане, также он анонсировал переговоры о «раздражителях». Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии впервые за долгий срок прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа и, по оценкам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошла достаточно неплохо. В Белом доме назвали переговоры историческими. Президент Российской Федерации Владимир Путин также высоко оценил итог встречи.

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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Николай Рюмин
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